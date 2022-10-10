Cristiano Ronaldo kulüp kariyerindeki 700'üncü golü kaydetti - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo kulüp kariyerindeki 700'üncü golü kaydetti

10.10.2022 09:37
Cristiano Ronaldo kulüp kariyerindeki 700'üncü golü kaydetti

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk olduğu Everton'ı 2-1 mağlup ederken Portekizli 37 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerindeki 700. golünü attı.

Goodison Park Stadı'ndaki İngiltere Premier Lig 10. hafta maçında ev sahibi Everton, 5. dakikada Alexander Chuka Iwobi'nin golü ile 1-0 öne geçti. Manchester United, 15. dakikada Antony'nin golü ile beraberliği yakaladı.

700. GOLÜNÜ ATTI

Maçın 29. dakikasında Anthony Martial'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Ronaldo, 44. dakikada attığı gol ile kulüp kariyerinde 700. golünü kaydetti. Bu sonucun ardından Manchester United, 15 puana ulaşırken Everton ise 10 puanda kaldı.

Cristiano Ronaldo kulüp kariyerindeki 700'üncü golü kaydetti
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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo kulüp kariyerindeki 700'üncü golü kaydetti - Son Dakika
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