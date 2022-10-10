Cristiano Ronaldo kulüp kariyerindeki 700'üncü golü kaydetti

Goodison Park Stadı'ndaki İngiltere Premier Lig 10. hafta maçında ev sahibi Everton, 5. dakikada Alexander Chuka Iwobi'nin golü ile 1-0 öne geçti. Manchester United, 15. dakikada Antony'nin golü ile beraberliği yakaladı.
Maçın 29. dakikasında Anthony Martial'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Ronaldo, 44. dakikada attığı gol ile kulüp kariyerinde 700. golünü kaydetti. Bu sonucun ardından Manchester United, 15 puana ulaşırken Everton ise 10 puanda kaldı.
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