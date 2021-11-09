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Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde - Son Dakika

Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde

09.11.2021 18:02

Sezona iyi başlayan fakat arka arkaya yenilgi alan Manchester United'da ortalık fena halde karıştı. Ronaldo, takımdan ayrılmaya karar verdiğini yönetime bildirdi. Kırmızı Şeytanlar, Ronaldo'yu tutmanın yollarını arıyor.

Manchester City'ye karşı alınan 2-0'lık yenilgi bardağı taşıran son olay oldu. Ole Gunnar Solskjaer'le bir türlü yolları ayırmayan Kırmızı Şeytanlar, faturasını ağır ödüyor. Manchester United, son 6 maçta 1 galibiyet alabildi.

Manchester United çalkalanıyor! Ronaldo'nun gidişini durdurmaya çalışıyorlar

ŞART KOŞTU

Real Madrid'e yakın İspanyol AS gazetesi, bomba bir haber ortaya attı. Ronaldo, bu sezon Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması halinde yönetime ayrılacağını iletti.

Manchester United çalkalanıyor! Ronaldo'nun gidişini durdurmaya çalışıyorlar

YOL ARANIYOR

Hocaya biraz daha sabretmek isteyen United, Ronaldo'yu takımda tutmanın yollarını arıyor. 36 yaşındaki star, bu sezon adeta tek başına takımın skor yükünü çekti.

Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde

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Son Dakika Spor Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde - Son Dakika
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