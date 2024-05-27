Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan 1. Ligi'nde rekor kırdı - Son Dakika
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Spor

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan 1. Ligi'nde rekor kırdı

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan 1. Ligi\'nde rekor kırdı

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı 35 golle Suudi Arabistan 1. Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu. Ronaldo ayrıca dört farklı ligde (İspanya, İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan) gol kralı olan ilk oyuncu ünvanını elde etti.

27.05.2024 23:25
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Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı 35 golle rekor kırdı.

Al Nassr, sezonun son hafta maçında sahasında ağırladığı Al Ittihad'ı Portekizli yıldızı Ronaldo (2), Abdulrahman Ghareeb ve Meshari Al Nemer'in golleriyle 4-2 mağlup etti.

Bu sezon 31 maçta forma giyen ve 35 gol atan 39 yaşındaki Ronaldo, Suudi Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu.

Ronaldo ayrıca dört farklı ligde ( İspanya, İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan) gol kralı olan ilk oyuncu ünvanını elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan 1. Ligi'nde rekor kırdı - Son Dakika

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