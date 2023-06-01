Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu açıkladı

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Ocak ayında Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun, ülkede mutsuz olduğu ve yeniden Avrupa'ya döneceği konuşuluyordu. 38 yaşındaki Portekizli yıldız hakkındaki transfer iddialarına cevap verdi.

"EN İYİ 5 LİGDEN BİRİ OLABİLİR"

Arabistan'da kalacağını ifade eden Ronaldo, "Suudi Arabistan'da mutluyum. Burada kalacağım. Eğer yapmak istedikleri şeyi yaparlarsa; bu lig, 5 yıl sonra en iyi 5 ligden biri olabilir" dedi.

400 MİLYON EURO KAZANACAK

Al-Nassr ile 2 yıllık mukavele imzalayan Ronaldo, ilk sezonunda 200 milyon euro kazandı. Ronaldo mukavelesinin sonunda 400 milyon euro alacak. Portekizli star, futbolu bıraktıktan sonra da Suudi Arabistan'ın spor yüzü olacak.

ŞAMPİYONLUĞU KAÇIRDI

Ronaldo'nu formasını giydiği Al-Nassr, sezonu ikinci sırada tamamladı, şampiyon Al-Ittihad oldu. 38'lik yıldız, ligde çıktığı 16 karşılaşmada 14 gol atıp 2 asist üretti.