Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu açıkladı

01.06.2023 21:19

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'da mutlu olduğunu ve ülkeden ayrılmayacağını açıkladığı bildirildi. Ronaldo, Suudi Arabistan liginin 5 yıl sonra en iyi 5 ligden biri olabileceğini de söyledi. Ayrıca, 2 yıllık mukavele imzaladığı Al-Nassr'da ilk sezonunda 200 milyon euro kazandı ve mukavelesinin sonunda 400 milyon euro alacak. Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonra da Suudi Arabistan'ın spor yüzü olacak.

Ocak ayında Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun, ülkede mutsuz olduğu ve yeniden Avrupa'ya döneceği konuşuluyordu. 38 yaşındaki Portekizli yıldız hakkındaki transfer iddialarına cevap verdi.

"EN İYİ 5 LİGDEN BİRİ OLABİLİR"

Arabistan'da kalacağını ifade eden Ronaldo, "Suudi Arabistan'da mutluyum. Burada kalacağım. Eğer yapmak istedikleri şeyi yaparlarsa; bu lig, 5 yıl sonra en iyi 5 ligden biri olabilir" dedi.

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400 MİLYON EURO KAZANACAK

Al-Nassr ile 2 yıllık mukavele imzalayan Ronaldo, ilk sezonunda 200 milyon euro kazandı. Ronaldo mukavelesinin sonunda 400 milyon euro alacak. Portekizli star, futbolu bıraktıktan sonra da Suudi Arabistan'ın spor yüzü olacak.

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ŞAMPİYONLUĞU KAÇIRDI

Ronaldo'nu formasını giydiği Al-Nassr, sezonu ikinci sırada tamamladı, şampiyon Al-Ittihad oldu. 38'lik yıldız, ligde çıktığı 16 karşılaşmada 14 gol atıp 2 asist üretti.

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Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Spor, Son Dakika

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