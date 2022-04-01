Crossminton Ünilig Türkiye Şampiyonası Muğla'da yapıldı - Son Dakika
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Crossminton Ünilig Türkiye Şampiyonası Muğla'da yapıldı

01.04.2022 20:50
Crossminton Ünilig Türkiye Şampiyonası Muğla'da yapıldı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen "Crossminton Ünilig Türkiye Şampiyonası" Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen "Crossminton Ünilig Türkiye Şampiyonası" Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirildi.

Köyceğiz Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya, 14 üniversiteden 126 sporcu katıldı. Final maçında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi takımları karşılaştı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi'ni yenerek Crossminton Ünilig Türkiye Şampiyonu oldu. Kastamonu Üniversitesi ikinci, Konya Selçuk Üniversitesi de üçüncü oldu.

Federasyonun spor uzmanı Birol Çağlar, yaptığı konuşmada, crossmintonu federasyonu olmayan, Üniversite Sporları Federasyonu olarak üniversiteler düzeyinde Türkiye'de yaymaya başladıklarını söyledi.

Branşın hızlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini vurgulayan Çağlar, "Türkiye olarak uluslararası bir organizasyona katılmadık henüz. Ama çok başarılı olacağımızı biz buradaki sporcularımızdan görüyoruz. Avrupa'da söz sahibi olacağız, buna inanıyoruz." dedi.

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Köyceğiz'de Crossmınton Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi Köyceğiz'de Crossmınton Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Köyceğiz, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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