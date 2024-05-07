Crystal Palace, Manchester United'ı 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Crystal Palace, Manchester United'ı 4-0 mağlup etti

Crystal Palace, Manchester United\'ı 4-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Crystal Palace, sahasında Manchester United'ı 4-0 mağlup etti. Londra ekibine farklı galibiyeti getiren golleri Michael Olise, Jean-Philippe Mateta ve Tyrick Mitchell attı. Manchester United ise tarihinde ilk kez bir Premier Lig sezonunda 13 maç kaybetti. Bu sonuçla Crystal Palace puanını 43'e çıkarırken, Manchester United 54 puanda kaldı.

07.05.2024 00:03
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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Crystal Palace, sahasında Manchester United'ı 4-0 mağlup etti.

Ligin 36. hafta mücadelesinde Londra ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 12 ve 66. dakikalarda Michael Olise, 40. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 58. dakikada Tyrick Mitchell attı.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester ekibi, tarihinde ilk kez bir Premier Lig sezonunda 13 maç kaybetti.

Bu galibiyetin ardından Crystal Palace puanını 43'e çıkarırken, Manchester United 54 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Crystal Palace, Manchester United'ı 4-0 mağlup etti - Son Dakika

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