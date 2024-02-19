Crystal Palace, Oliver Glasner'i teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
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Crystal Palace, Oliver Glasner'i teknik direktör olarak atadı

Crystal Palace, Oliver Glasner\'i teknik direktör olarak atadı

Crystal Palace, İngiltere Premier Lig takımlarından Oliver Glasner'i teknik direktör olarak göreve getirdi. Kulüp, kötü sonuçlar nedeniyle istifa eden Roy Hodgson'ın yerine 49 yaşındaki Avusturyalı teknik adam Glasner'i tercih etti. Glasner, daha önce Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt'u çalıştırmıştı. Crystal Palace, son 16 maçta 10 mağlubiyet alarak ligde 16. sırada yer alıyor.

19.02.2024 21:17  Güncelleme: 21:17
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İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace, teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle bugün istifa eden Roy Hodgson'ın yerine 49 yaşındaki Avusturyalı teknik adam Glasner'in getirildiği kaydedildi.

Alman ekipleri Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt'u çalıştıran Glasner, Londra temsilcisiyle Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.

Son 16 maçta 10 mağlubiyet yaşayan Crystal Palace, ligde 16. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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