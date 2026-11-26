CSKA Sofya-Trabzonspor maçının hakemleri Fransız, kadrolar da belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Konferans Ligi 4. haftasında CSKA Sofya ile Trabzonspor arasındaki maçın hakemleri ve takım kadroları belli oldu. Karşılaşma Bulgarska Armiya'da oynanacak ve Fransız hakem üçlüsü Jeremie Pignard, Aurelien Drouet ile Hicham Zakrani görev yapacak.
UEFA Konferans Ligi 4. haftasındaki CSKA Sofya- Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Bulgarska Armiya
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Hicham Zakrani (Fransa)
CSKA Sofya: Lapoukhov, Ouorou, Almeida, Gbamin, Rodrigues, Martino, Ebong, Jardao, Sensi, Zwarts, Godoy
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkacar, Cabral, Melih Kabasakal, Mendy, Bouchouari, Salah, Saviolo, Onuachu
Kaynak: AA
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