Cübbeli Ahmet Hoca\'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım\'a ziyaret

3 Temmuz sürecinde aynı cezaevi koğuşunda kalan 'Cübbeli Ahmet Hoca' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü ile eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. Cübbeli'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada görüşmenin beş saat sürdüğü açıklandı.

DAVET AZİZ YILDIRIM'DAN GELMİŞ

Cübbeli'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Cübbeli Ahmet Hoca, kıymetli dostu Aziz Yıldırım Beyefendi'nin daveti üzerine kendisini ziyaret etti. Beş saat kadar oturdular. Birçok önemli konuları konuştular. Konuşmaların muhtevâsı bir cilt kitap olacak kadar yoğundu. Tabi ki hapishane hatıralarını yâd ettiler. Koyu bir muhabbet neticesinde ayda bir buluşma kararı alarak ayrıldılar" ifadelerine yer verildi.

İşte Cübbeli'nin hesabından yapılan paylaşım;

CEZAEVİNDE ARKADAŞ OLDULAR

2011 yılında Yıldırım'ın şike davası, Cübbeli'nin ise Karagümrük çetesi davası kapsamında hapse girmeleri dostluk kurmalarına neden olmuştu. Hapishaneden çıktıktan sonra da sık sık bir araya gelen ikili, birbirleri hakkında da her fırsatta dostane açıklamalarda bulunuyordu.

AZİZ YILDIRIM'A ÖZEL DUA

Son olarak, Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı bir programda Yıldırım'ın namaza başlaması için özel olarak dua ettiğini söylemişti.