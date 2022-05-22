Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi

22.05.2022 14:46

Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.

Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonu, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde 16 Mayıs'ta başlayan organizasyonda, tek erkek ve kızlarda final karşılaşmaları yapıldı.

Final karşılaşmalarını, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt da izledi.

Bakan yardımcıları Kaymakcı ve İskurt, müsabakalarla ilgili Vali Osman Bilgin ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'tan bilgi aldı.

Tek erkeklerde Tunuslu Omar Hfaıedh, kızlarda ise Kazak Eva Korysheva birincilik elde etti.

Kupa ve madalya töreninde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaymakcı, "Eğer Cudi'de uluslararası bir turnuva düzenlenebiliyorsa, bu bizim için gurur kaynağıdır. Fırsat buldukça da tenis oynamaya Cudi Dağı eteklerine geleceğiz. Burada tenis oynamanın mutluluğuna kavuşacağız." dedi.

Vali Osman Bilgin de kentin her şeyin en iyisini hak ettiğini ifade ederek, artık Şırnak'ta huzur ve güzelliklerin olduğunu dile getirdi.

Bilgin, "Sporun, kültürün, sanatın, turizmin ve ekonominin kenti Şırnak'ımızın tanıtımı ve anlaşılması manasında bu gibi organizasyonların çok büyük katkısı var. Şırnak'ın her yönüyle çok büyük potansiyeli var. Bu potansiyeli hep birlikte el ele verip, değerlendirip, bu güzellikleri burada yaşatacağız. Daha güzel bir Şırnak ve güzel bir Türkiye için hep birlikte ele ele verip güzellikleri yaşayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman da katıldı.

Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi
Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi
Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi
Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi
Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi
Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi
Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi

YORUMLAR
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Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası, Şırnak'ta sürüyor Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası, Şırnak'ta sürüyor Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası, yarı final ve final müsabakalarıyla sürüyor Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası, yarı final ve final müsabakalarıyla sürüyor
Kaynak: AA

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