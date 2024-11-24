Çukurca Belediyesi Çukurcaspor\'u Bünyesine Aldı

Spor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, 2012 yılında kurulan Çukurca spor'u bünyesine aldı.

Çukurcalı gençlerin spora olan ilgisini artırmak, yeteneklerini geliştirmek ve ilçeyi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla kurulan Çukurcaspor, Belediye Başkanı Nazmi Demir'in yoğun çabaları ve desteğiyle belediye bünyesine dahil edildi. Bu gelişme sayesinde, Çukurcaspor'un altyapısının güçlendirilmesi, sporcuların daha geniş imkanlara kavuşması ve kulübün başarılarını artırması hedefleniyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Nazmi Demir, Çukurcaspor'un belediye bünyesine alınmasının gençlerin spor alanında hayallerine ulaşmalarını kolaylaştıracağını belirterek, "İlçemizin adını spor dünyasında daha üst sıralara taşıyacağız. Bu adım, yalnızca bir kulüp için değil, spor kültürünün gelişmesi ve geleceğin sporcularının yetişmesi için de büyük bir anlam taşıyor" dedi. - HAKKARİ