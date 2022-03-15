Çukurca'da "Atletizmi Geliştirme Projesi" kapsamında seçmeler yapıldı - Son Dakika

Türkiye Atletizm Federasyonunun "Atletizmi Geliştirme Projesi" kapsamında Çukurca ilçesinde atletizm yarışı seçmeleri yapıldı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışta sporcular, Karataş bölgesinden Narlı köyüne kadar yarıştı.
Kaymakam Hasan Kurt, sporcularla bir araya gelerek yarışı izledi.
Dereceye girerek madalyalarını alan 20 sporcunun il merkezindeki yarışa katılmaya hak kazandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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