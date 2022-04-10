Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

10.04.2022 17:37
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet TazegülHakemler: Erhan Gürsel, Mehmet Onur Sönmez, Eyyüp AyhanÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 6, Zellous 13, Sinem Ataş 10, Fagbenle 17, Esra Ural Topuz 14, Feride Şevval Akalan 9, Melis Talay 6, Yeliz Doğan, Fatma Nur Karakaş 7Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur...

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Erhan Gürsel, Mehmet Onur Sönmez, Eyyüp Ayhan

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 6, Zellous 13, Sinem Ataş 10, Fagbenle 17, Esra Ural Topuz 14, Feride Şevval Akalan 9, Melis Talay 6, Yeliz Doğan, Fatma Nur Karakaş 7

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 15, Cicic 8, Nur Nihan Dabakoğlu 6, Melike Yalçınkaya 12, Modiri 16, Aysel Bakır 3, Esma Çelen Türk, Gülfer Tokatlı 2, Nisa Yalçın 2, Aslı Yalçınkaya

1. Periyot: 26-18

Devre: 50-28

3. Periyot: 72-46

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 82-64 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

YORUMLAR
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Kadınlar Basketbol Süper Ligi Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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