Çukurova basketbol, gözünü EuroCup'a çevirdi - Son Dakika
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Çukurova basketbol, gözünü EuroCup'a çevirdi

27.03.2022 12:51
Çukurova basketbol, gözünü EuroCup'a çevirdi

SEZONA 3 kupa hedefiyle başlayan ve Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nı kaldırmayı başaran Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Başantrenör Aziz Akkaya, "Bu ilk kupamız oldu.

SEZONA 3 kupa hedefiyle başlayan ve Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nı kaldırmayı başaran Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Başantrenör Aziz Akkaya, "Bu ilk kupamız oldu. Önümüzde EuroCup var. Onu da almak istiyoruz" dedi.

Mersin'de düzenlenen Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 8'li finalinde mutlu sona ulaşan taraf Çukurova Basketbol oldu. Dün oynanan final karşılaşmasında Fenerbahçe Safiport'u 71-58 mağlup eden Mersin ekibi, baştan sona üstün oynadığı maçın ardından tarihinin ilk kupasını müzesine götürdü. Büyük sevinç yaşayan Çukurova Basketbol'da koç Aziz Akkaya ile basketbolcular,  5-7 Nisan tarihleri arasında Fransa'nın Bourges kentinde oynanacak olan FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) dörtlü finalinde de mutlu sona ulaşmayı istediklerini söyledi.

'EUROCUP'I DA ALMAK İSTİYORUZ'Sözlerine kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek başlayan Akkaya, "Aileme çok teşekkür ediyorum. Antrenörlüğü bırakmaya karar vermiştim ama ailem bana destek oldu. Başkanımız Serdar Çevirgen'e bana inandığı ve beni buraya getirdiği için teşekkür ediyorum. Çok rahat kazandığımız bir maç oldu. Takımımı tebrik ediyorum. İnanılmaz oynadılar. Bu ilk kupamız oldu. Önümüzde EuroCup var. Onu da almak istiyoruz. Mersin halkına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki amacımız 2 kupayı da alıp kadın basketbolunu mümkün olduğu kadar yukarıya çıkarmak" diye konuştu. Takım kaptanı Esra Ural Topuz ise, "Sahada daha iyi oynayan bizdik. Bunu başardığımız, kentimize ve kulübümüze bu şampiyonluğu yaşattığımız için çok mutluyuz. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Sırada Avrupa Kupası var. İnşallah Fransa'dan da mutlu döneceğiz" ifadesini kullandı. 'BAŞINDAN BERİ İNANDIK'Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Temi Fagbenle de şampiyonluğun sürpriz olmadığının altını çizerek, "Kazanmamız sürpriz değildi çünkü kendimize başından beri inandık. Yapmamız gerekene odaklandık ve her şeyi takım olarak yaptık. Ne yaptıysam takım arkadaşlarım sayesinde yaptım. Arkadaşlarıma şükran duyuyorum. Umuyorum ki EuroCup'ı şehrimize getireceğiz" şeklinde konuştu.Çukurova Basketbol, Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Salı günü 17.00'de OGM Ormanspor'u ağırlayacak. Ardından İstanbul'a gidecek olan ÇBK, bu kez de ligin 24'üncü haftasında, 1 Nisan günü saat 17.00'de Beşiktaş'ın konuğu olacak. Turuncu-lacivertliler daha sonra EuroCup dörtlü finaline hazırlanacak.


Çukurova basketbol, gözünü EuroCup'a çevirdi
Çukurova basketbol, gözünü EuroCup'a çevirdi
Çukurova basketbol, gözünü EuroCup'a çevirdi
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ÇBK Mersin tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı! Takım koçunun gözyaşları sosyal medyada gündem oldu ÇBK Mersin tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı! Takım koçunun gözyaşları sosyal medyada gündem oldu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 71-58'lik skorla mağlup ederek 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 71-58'lik skorla mağlup ederek 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu.

Çukurova Basketbol, Mersin Yenişehir, Türkiye Kupası, Aziz Akkaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çukurova basketbol, gözünü EuroCup'a çevirdi - Son Dakika


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