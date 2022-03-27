Çukurova basketbol, gözünü EuroCup'a çevirdi - Son Dakika

SEZONA 3 kupa hedefiyle başlayan ve Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nı kaldırmayı başaran Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Başantrenör Aziz Akkaya, "Bu ilk kupamız oldu. Önümüzde EuroCup var. Onu da almak istiyoruz" dedi.

Mersin'de düzenlenen Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 8'li finalinde mutlu sona ulaşan taraf Çukurova Basketbol oldu. Dün oynanan final karşılaşmasında Fenerbahçe Safiport'u 71-58 mağlup eden Mersin ekibi, baştan sona üstün oynadığı maçın ardından tarihinin ilk kupasını müzesine götürdü. Büyük sevinç yaşayan Çukurova Basketbol'da koç Aziz Akkaya ile basketbolcular, 5-7 Nisan tarihleri arasında Fransa'nın Bourges kentinde oynanacak olan FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) dörtlü finalinde de mutlu sona ulaşmayı istediklerini söyledi.