Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başkanı Çevirgen: Bu takımı, Avrupa'nın en büyüğü yapacağız - Son Dakika
Üye Girişi

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başkanı Çevirgen: Bu takımı, Avrupa'nın en büyüğü yapacağız

03.08.2022 18:12
Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başkanı Çevirgen: Bu takımı, Avrupa'nın en büyüğü yapacağız

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başkanı Serdar Çevirgen, "Başta Kadınlar Euroleague olmak üzere; yarıştığımız bütün kulvarlarda şampiyon olmak istiyoruz.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başkanı Serdar Çevirgen, "Başta Kadınlar Euroleague olmak üzere; yarıştığımız bütün kulvarlarda şampiyon olmak istiyoruz. Çukurova Basketbol'u Avrupa'nın en büyük takımı yapacağız" dedi.

Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Çukurova Basketbol Kulübü'nde başkan Serdar Çevirgen bir açıklama yaptı. Gray ve January transferlerini tamamladıklarını aktaran Çevirgen, "Geçen sezon kadromuza katmayı planladığımız ancak sağlık sorunlarını gerekçe ederek, transferin son haftasında Mersin'e gelemeyeceğini bildiren ve bu nedenle FIBA'lık olduğumuz yıldız basketbolcu Chelsea Gray ile tüm sorunları çözerek, kendisini kulübümüze kazandırdık. Geçen yıl Euroleague şampiyonluğu yaşayan Briann January de önümüzdeki sezon bizimle olacak. Tüm dünyada ilgiyle takip edilen ABD milli takımının oyun kurucularını transfer ederek, kadromuza son şeklini vermiş olduk. Transferlerimizin açıklanmasının ardından basketbol otoritelerince Euroleague şampiyonluğunun en büyük adayları arasında gösterilen kulübümüzü, Avrupa'nın en büyük takımı yapacağız" diye konuştu.Başarılı olabilmek için iddialı bir takım kurmanın önemini vurgulayan Çevirgen, "Başta Kadınlar Euroleague olmak üzere, yarıştığımız bütün kulvarlarda, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon olmak istiyoruz. Gerektiği takdirde Ocak ayında yeni transferlerle takımımızı takviye edeceğiz" ifadesini kullandı.


YORUMLAR
500
Nevşehirli Gençler Doğa Kampına uğurlandı Nevşehirli Gençler Doğa Kampına uğurlandı Akdeniz'de mahallelerin altyapısını iyileştirme çalışması sürüyor Akdeniz'de mahallelerin altyapısını iyileştirme çalışması sürüyor
Kaynak: DHA

Çukurova Basketbol, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başkanı Çevirgen: Bu takımı, Avrupa'nın en büyüğü yapacağız - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor
17:50 Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Su kıtlığı ihtimali hiç de uzakta değil
17:49 Milletvekili Alpay Antmen'den bomba iddia! KPSS soruları internetten bin dolar karşılığı mı satıldı?
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
16:45 Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
16:38 Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı
16:33 Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı
16:36 Elektrik çarpan adam denize düşerek hayatını kaybetti! Son sözlerini duyanlar kahroldu
16:34 CHP ve İYİ Parti, KPSS sorularının bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
16:29 İETT otobüsü, minibüse çarptı! Dehşeti yaşayan yolcular yara almadan kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 18:12:20. #1.13#
SON DAKİKA: Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başkanı Çevirgen: Bu takımı, Avrupa'nın en büyüğü yapacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement