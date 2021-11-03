Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Balazs Meszaros (Macaristan), Dardan Maxhuni (Kosova), Mikheil Vartanov (Gürcistan)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Zellous 11, Fagbenle 18, Hayes 12, Anigwe 6, Feride Akalan 5, Sinem Ataş 5, Turner 13, Esra Ural Topuz 2, Hollingsworth 6
Horizont: Webb 10, Carvalho 9, Ziuzkova, Kastsiukavets 2, Verameyenka 13, Vasilevich 2, Inkina 8, Scekic 4
1. Periyot: 14-18
Devre: 33-25
3. Periyot: 50-35
5 faulle çıkanlar: 32.41 Webb (Horizont)
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu dördüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Belarus temsilcisi Horizont'u 78-48 yendi.
Kaynak: AA
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