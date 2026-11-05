Cumayeri Belediye Spor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı voleybol turnuvasında şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cumayeri Belediye Spor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı voleybol turnuvasında şampiyon oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumayeri Belediye Spor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı voleybol turnuvasında şampiyon oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Cumayeri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi. Cumayeri Belediye Spor şampiyon olurken, Cumayeri Ortaokulu ikinci, Cumayeri Müftülüğü üçüncü oldu; ödülleri Kaymakam Ceyhun Denli ve Başkan Mustafa Koloğlu verdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada Cumayeri Belediye Spor şampiyonluk kupasını kazandı.

Cumayeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, ilçedeki kurumları sporun birleştirici gücü etrafında buluşturdu. Karşılaşmalar boyunca takımların ortaya koyduğu mücadele ve fair-play anlayışı, organizasyona renk kattı. Final müsabakasında rakibini mağlup eden Cumayeri Belediye Spor turnuvayı birinci sırada tamamlarken, Cumayeri Ortaokulu ikinci, Cumayeri Müftülüğü ise üçüncü oldu.

Turnuvanın ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödülleri Cumayeri Kaymakamı Ceyhun Denli ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu tarafından takdim edildi.

Başkan Koloğlu'ndan sporculara tebrik

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, turnuvanın Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporla birleştirdiğini belirterek organizasyonda mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti. Kurumlar arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Koloğlu, gençlerin sporun her dalında desteklenmeye devam edileceğini vurguladı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıMustafa KoloğluGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 11:58:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Cumayeri Belediye Spor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı voleybol turnuvasında şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android