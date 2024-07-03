Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknik heyet ve futbolcuları telefonla kutladı.

03.07.2024 13:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024'te çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu açtı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milliler maçın bitiş düdüğüyle birlikte coşkusunu taraftarlarla paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, soyunma odasına girerek oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefon açarak takımı kutladı. İlk olarak Teknik Direktör Vincenzo Montella ile konuşan Erdoğan, "Adım adım takip ediyorum. Bugün de bütün heyecanımla yanınızdaydım. Teşekkür ediyorum. Bütün gönlümle sizleri kucaklıyorum" dedi. Montella da desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan daha sonra futbolcularla da konuştu. Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşlarında etkili olduğunu kendisine iletirken, Barış Alper Yılmaz'a da kendisinden gol beklediğini aktardı.

Milliler daha sonra çeyrek final coşkusunu soyunma odasında doyasıya yaşadı. - LEİPZİG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika

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