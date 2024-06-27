Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 yenen ve son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı. Maç sonu Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyuncular Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyetten ötürü tebrik etti.

27.06.2024 02:35
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu

HAMBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 yenen ve grupta ikinci olarak son son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı. Maç sonu Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyetten ötürü tebrik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu - Son Dakika

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