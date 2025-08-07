Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Ümit Aktan için taziye mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden spiker, gazeteci ve yazar Ümit Aktan için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk spor basınının usta isimlerinden Ümit Aktan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Duayen spiker, gazeteci ve yazar Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, medya ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.