Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sohbet ettiği Tanzanyalı minik güreşçi, o anları anlattı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sohbet ettiği Tanzanyalı minik güreşçi, o anları anlattı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sohbet ettiği Tanzanyalı minik güreşçi, o anları anlattı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakından ilgilenerek sohbet eden Tanzanyalı minik güreşçi Osman Ali Davutoğlu, o anları anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından ilgilenerek sohbet eden Tanzanyalı minik güreşçi Osman Ali Davutoğlu, o anları anlattı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, organizasyon kapsamında alanda bulunan ve "Arap Osman" olarak er meydanlarında tanınmaya başlayan genç güreşçi Osman Ali Davutoğlu ile de yakından ilgilendi. Eski Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun manevi oğlu olan 11 yaşındaki Tanzanyalı güreşçi ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi. O anlar ise sıcak görüntülere sahne oldu.

Osman Ali Davutoğlu, bugün Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlene müsabakalarda er meydanına çıktı. İHA muhabirine konuşan Osman Ali Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği anları anlattı. Heyecanlandığını ifade eden Osman Ali Davutoğlu, "Cumhurbaşkanımız, bir beyefendiyi gösterdi, 'bunu yenebilir misin' dedi. Ben de 'efendim siz isterseniz' yenebilirim' dedim. 'Kim bu' diye sordu. Daha sonra Cumhurbaşkanıma, babamın diplomat olduğunu anlattılar. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız da anladı" diye konuştu.

Öte yandan, Sungurlu Belediye Başkanlığı ve Sungurlu Belediyespor tarafından organize edilen yağlı güreş müsabakaları, Akçalı Mesire Alanında gerçekleştiriliyor. Geçen yılın Sungurlu Başpehlivanı Mustafa Taş başta olmak üzere, Recep Kara, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Yusufcan Zeybek, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Feyzullah Aktürk, İsmail Koç, Hamza Köseoğlu, Süleyman Aykırı, Abdullah Güngör, Serhat Balcı, Salih Erinç, Faruk Akkoyun, Ahmet Serbest, Bekir Eryücel, Yunus Emre Yaman, Onur Şenel, Recep Taslak, Turan Balaban, Ali Yanatma, Kaan Kaya, Osman Özgün ve Ali Güngör Ekin gibi 36 başpehlivan er meydanında ter döküyor. Yaklaşık 750 pehlivanın mücadele ettiği güreş müsabakalarına katılan Osman Ali Davutoğlu, pehlivanlarla birlikte Türk bayrağı açtı.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanAli DavutoğluSporSon Dakika

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