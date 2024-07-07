Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını izleyerek milli futbolcuları tebrik etti - Son Dakika
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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını izleyerek milli futbolcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını izleyerek milli futbolcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya yenilmesinin ardından soyunma odasına inerek futbolcuları tebrik etti. Erdoğan, müsabaka sonrası yaptığı konuşmada futbolculara başarılar dileyerek gelecekte de başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

07.07.2024 01:48
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Türkiye- Hollanda maçını stadyumda izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek milli futbolcuları tebrik etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Karşılaşma için Almanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müsabakayı Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda protokol tribünden takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsabaka sonrası Türk Milli Takımı soyunma odasına inerek, tek tek futbolcuları tebrik etti. İyi mücadele ettiklerine vurgu yapan Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var, gelecekte de biz bu işi götüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Buraya kadar bu işi çok başarılı getirdiniz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de eşlik etti. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını izleyerek milli futbolcuları tebrik etti - Son Dakika

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