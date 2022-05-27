Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı

27.05.2022 00:58
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın Halikarnas Kupası etabında, Arçelik Sailing Team Muğla'nın Bodrum ilçesi varış noktasına ilk gelen ekip oldu.

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın Halikarnas Kupası etabında, Arçelik Sailing Team Muğla'nın Bodrum ilçesi varış noktasına ilk gelen ekip oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği'nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı çerçevesinde İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından ve DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda Arçelik Sailing Team, Bodrum'da varış noktasına ulaşan ilk tekne oldu.

Ekip, Marmaris'ten 21 saat 25 dakikada Bodrum'a ulaşarak Halikarnas Kupası Line Honours Ödülü'nü almaya hak kazandı. Varış noktasına ikinci olarak varan tekne ise Rusya'dan Courrier du Coeur oldu.

Bodrum'a ilk ulaşan teknenin kaptanı ve dümencisi Deniz Fıçı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 21.5 saatte ulaştık. Rüzgarlar oldukça değişkendi, çok stabil esmedi. Sürekli değişti, birkaç yerde çok fazla durduk kalktık. Oldukça yorucu geçti. Bizim takımız 12 kişiden oluşuyor ve ekibimizde 3 kadın yelkencimiz var" dedi.

Sailing Team'in yelkencilerinden Yasemin Bayrak da 4 yıldır yelken sporu yaptığını dile getirerek, "Zorlu ama çok keyifliydi. Biz rüzgarın düşük olmasını bekliyorduk. Pek çok yerde takılıp kaldık ama çoğu tekneye göre daha hızlı atlattık" diye konuştu.

Ödül töreni Bodrum Kalesi'nde

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları ödül töreni 28 Mayıs Cumartesi akşamı Bodrum Kalesi'nde olacak. Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek törende kazanan takımlara ödülleri takdim edilecek. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bodrum açıklarında arızalanan yat, kıyı emniyeti ekiplerince marinaya çekildi Bodrum açıklarında arızalanan yat, kıyı emniyeti ekiplerince marinaya çekildi Bodrum'da sahil işgalden kurtarıldı Bodrum'da sahil işgalden kurtarıldı
Kaynak: İHA

Arçelik A.Ş., Yelken, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
01:12 Akaryakıta yeni zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
01:07 Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapma sinyali ABD'de panik yarattı! Teröristlerle temas kurdular
00:47 Alkol ve sigaraya ÖTV zammı!
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
00:44 Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlar netleşti!
00:25 "Sosyal medya yasası" teklifi Meclis'e sunuldu! Gerçeğe aykırı bilgi yayanlara hapis cezası geliyor
00:22 Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek
23:56 Marmaray'da şaşırtan olay! 60'lı yaşlarındaki bir adam Arap aileye küfürler savurdu
23:53 Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı
23:26 Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 01:22:17. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement