Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Bodrum'da yanan alanlara fidan dikimiyle başlayacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Bodrum'da yanan alanlara fidan dikimiyle başlayacak

23.03.2022 19:59
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Bodrum'da yanan alanlara fidan dikimiyle başlayacak

Bodrum-Kuşadası etabıyla 10 Nisan'da başlayacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesi Bodrum'da geçtiğimiz yaz meydana gelen yangınlardan etkilenen alanlarda fidan dikimi yapılacak.

Bodrum- Kuşadası etabıyla 10 Nisan'da başlayacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesi Bodrum'da geçtiğimiz yaz meydana gelen yangınlardan etkilenen alanlarda fidan dikimi yapılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, SHIMANO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Cengiz, Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Üyesi Adnan Güler, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Müftüoğlu, dünyanın sayılı organizasyonlarından olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu mottosunun ormanlar ve filizlenme olduğunu, bu nedenle yarış öncesi yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla Bodrum'da yanan alanlara fidan dikileceğini söyledi.

Muğla'nın bisiklet turizmi açısından da gözde bir lokasyon olduğunu aktaran Müftüoğlu, özellikle Ula ve Ortaca ilçelerinin bisiklet yoğunluğu bakımından Türkiye'nin önemli destinasyonları arasında yer aldığını belirtti.

"Muğla'yı bisikletin gözde illerinden biri haline getirmek istiyoruz"

Muğla Valisi Orhan Tavlı ise 2022 yılının sağlık ve spor turizminin öne çıkacağı bir yıl olacağını belirterek, "Bisiklet, başlı başına alternatif turizm aracı. Muğla'yı bisikletin gözde illerinden biri haline getirmek istiyoruz. İlimizdeki bisiklet sporu altyapısını güçlendirmek için çalışmalarımız devam ediyor. İlk etapta Marmaris'te 30 kilometre bisiklet yolu için Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Bisiklet, Türkiye, Bodrum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Bodrum'da yanan alanlara fidan dikimiyle başlayacak - Son Dakika


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