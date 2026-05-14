Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası 2026 Başladı

TÜRKİYE Golf Federasyonu tarafından, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle ilk kez düzenlenen TGF Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası 2026, bugün 18 yaş altı sporcuların mücadelesiyle başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 80 genç sporcu, sabah 09: 30'da TGF Silivri Golf Sahası'nda sıralı çıkış formatıyla sahaya çıkarak tarihi organizasyonun ilk vuruşlarını gerçekleştirdi. 18 yaş altı erkekler ve 18 yaş altı genç kızlar kategorilerinde A grubu oyuncuları net vuruş sayısı usulünde, B grubu oyuncuları ise puan usulünde kıyasıya mücadele ediyor. Genç sporcular, hem kendi kategorilerindeki dereceyi hem de golf sporuna olan tutkularını gözler önüne serme fırsatı yakalıyor. 14-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul'daki TGF Silivri Golf Sahası ev sahipliğiyle gerçekleşen organizasyon; sporun ülke genelinde yaygınlaştırılması, genç sporcuların desteklenmesi ve farklı yaş gruplarından katılımcıların golfun birleştirici gücü etrafında buluşturulması amacıyla düzenleniyor. Dört gün sürecek turnuvada; 14 Mayıs'ta 18 yaş altı kategorisi, 15-16-17 Mayıs tarihlerinde yetişkinler kategorisi ve 17 Mayıs'ta minikler kategorisi sahaya çıkacak. Tüm yaş kategorilerinde toplam yaklaşık 390 sporcunun katılım sağlayacağı organizasyon, Türk golfünün son yıllarda ulaştığı seviyeyi ulusal ve uluslararası kamuoyuna güçlü şekilde yansıtmayı hedefliyor. Turnuva boyunca centilmence rekabete sahne olması beklenen organizasyonun, golf sporuna yönelik farkındalığın artırılmasına ve genç nesillerin bu branşa teşvik edilmesine katkı sunması öngörülüyor. Tüm kategorilerin ödül töreni, müsabakaların tamamlanmasının ardından 17 Mayıs Pazar günü TGF Silivri Golf Sahası'nda gerçekleştirilecek. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde en iyi gross skoru yapan sporcular ise Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası'nın sahibi olacak. Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası'nın, önümüzdeki yıllarda geleneksel hale gelerek Türkiye'nin önemli spor organizasyonları arasında yerini alması hedefleniyor.