Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın açılış töreni yapıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın açılış töreni yapıldı

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Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası\'nın açılış töreni yapıldı
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- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy: "Burada raket sesleriyle bir yandan konuşmalarımızı, açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Bu, çok anlamlı. Kupanın yeni deneyimlere ve dostluklara vesile olmasını temenni ediyorum" Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil: "En büyük arzumuz bu organizasyonun her yıl güçlenerek devam etmesi ve Türk tenisinin köklü geleneklerinden biri haline gelmesi"

Başkentin ev sahipliği yaptığı Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Ankara Tenis Eğitim Merkezi'ndeki törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk ile TTF Başkanı Şafak Müderrisgil de katıldı.

Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, burada yaptığı konuşmada, organizasyonun yeni deneyimler ve dostluklara vesile olmasını temenni ederek, "Burada raket sesleriyle bir yandan konuşmalarımızı, açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Bu, çok anlamlı. Kupanın yeni deneyimlere ve dostluklara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sporun altyapısını geliştirme noktasında bakanlığımıza çok ciddi bir yol açmakta. Bu anlamda sporun, toplumun herkesin yakınlaşmasında bakanlık olarak paydaşlarımızla birlikte çok ciddi emek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Bozay da tenisin her koşulda yeniden başlamayı öğreten bir spor branşı olduğunu vurgulayarak, "Sporda önemli olan odaklanabilmek, her zaman mücadele edebilmek. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın Türk tenisinin gelişimini daha da artıracağını, gelenekselleştikçe uzun seneler başarıyla devam edeceğini biliyoruz." diye konuştu.

Federasyon başkanı Müderrisgil ise turnuvanın Türk tenisine duyulan güvenin, spora verilen değerin ve hep birlikte büyütülen bir geleceğin ifadesi olduğunu belirterek, "En büyük arzumuz bu organizasyonun her yıl güçlenerek devam etmesi ve Türk tenisinin köklü geleneklerinden biri haline gelmesi." dedi.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde tekler ve çiftler müsabakalarının oynanacağı organizasyon, 23 Ekim Cuma günü sona erecek.

Teklerde birinci 75 bin, ikinci ise 50 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

Kaynak: AA
Safa KoçoğluTürkiyeGençlikTenisSporSon Dakika

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