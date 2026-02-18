Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2026 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2026

18.02.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUR 2026, 26 Nisan'da Çeşme'den başlayarak 8 etapla Ankara'da sona erecek.

(İZMİR) – Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl "60+1.yılında yeni bir başlangıç için hazır" sloganıyla 26 Nisan–3 Mayıs 2026 tarihleri arasında Çeşme'den Ankara'ya uzanan rotada gerçekleştirilecek. TUR 2026, 8 gün, 8 etap ve toplam bin 201 kilometrelik parkuruyla Ege'den Akdeniz'e, oradan İç Anadolu'ya uzanan geniş bir coğrafyada gerçekleşecek. 26 Nisan Pazar günü İzmir'in Çeşme ilçesinden start alacak TUR 2026, 8 etap sonunda 3 Mayıs 2026 Pazar günü Ankara'da gerçekleşecek finalle sona erecek.

1963 yılında "Marmara Turu" adıyla düzenlenmeye başlayan, 1965'te uluslararası statü kazanan ve 1966'da Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bugün Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alıyor. Türkiye'nin ProSeries kategorisindeki tek yol bisikleti yarışı olma özelliğini taşıyan organizasyon, 61. yılında da dünya bisikletinin güçlü takımlarını Türkiye'de buluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 61. yılında İzmir'in Çeşme ilçesinden başlayarak Aydın, Marmaris, Fethiye, Kemer ve Antalya üzerinden ilerleyecek yarış, 3 Mayıs'ta Ankara'da final yapacak.

61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Rotası şu şekilde:

1. Etap: 26 Nisan 2026 Çeşme-Aydın 203,1 km

2. Etap: 27 Nisan 2026 Aydın-Marmaris 158,0 km

3. Etap: 28 Nisan 2026 Marmaris-Kıran 129,2 km

4. Etap: 29 Nisan 2026 Marmaris-Fethiye 128,0 km

5. Etap: 30 Nisan 2026 Patara-Kemer 196,7 km

6. Etap: 1 Mayıs 2026 Antalya-Feslikan 130,0 km

7. Etap: 2 Mayıs 2026 Antalya-Antalya 149,5 km

8. Etap: 3 Mayıs 2026 Ankara-Ankara 105,1 km

2026 organizasyonuyla birlikte Başkent Ankara uzun bir aradan sonra yeniden TUR rotasına dahil edildi. Ankara etabının, Anıtkabir, Birinci Meclis ve kentin simgesel noktaları üzerinden geçmesi planlanıyor. Büyük final Ankara'da gerçekleştirilecek. TUR'un Ankara'da sona ermesi kapsamında 3 Mayıs'ta Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun altyapı gelişim projeleri olan "Bisiklet Parkı" ve "Bisiklet Okulu" programlarının da tanıtımı yapılacak.

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Etkinlikler, Ankara, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2026 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 17:57:10. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2026 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.