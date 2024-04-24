Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyanın en iyi haftalık turlarından biri olacak - Son Dakika
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Spor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyanın en iyi haftalık turlarından biri olacak

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyanın en iyi haftalık turlarından biri olacak

Mutlu Erçevik, yarış direktörlüğünü yaptığı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu dünyanın en iyi haftalık turlarından biri yapmak istediklerini söyledi. Turun başlangıcından bitimine kadar güvenli bir şekilde sürdürülmesi konusunda sorumlu olan Erçevik, turun gelecekte daha teknik etaplara geçeceğini ve Dünya Turu seviyesine yükseleceğini belirtti.

24.04.2024 11:18
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Mutlu Erçevik, yarış direktörlüğünü yaptığı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu dünyanın en iyi haftalık turlarından biri yapmak istediklerini söyledi.

Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu olma özelliğini taşıyan organizasyonun yıllardır mutfağında yer alan Erçevik, tur öncesi parkurların oluşumunda teknik destek vermek, yarış sırasında ise emniyet güçleri, hakemler, takımlar başta olmak üzere tüm birimler arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevli.

Turun başlangıcından bitimine kadar güvenli bir şekilde sürdürülmesi konusunda Vladimiros Petsas'la beraber baş sorumlu olan Erçevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2008 yılından beri turun içindeyim. 3 yıl öncesine kadar parkur direktörü olarak görev yapıyordum. Daha sonra yarış direktörlüğü görevini üstlenmeye başladım." diye konuştu.

Erçevik, 59'uncusu düzenlenen köklü bir uluslararası spor etkinliğinin kahramanlarından biri olmanın nasıl hissettirdiği sorusuna, "Büyük bir gurur, büyük bir heyecan. Dünyanın en önemli sportif organizasyonlarından biri olduğunu söyleyebiliriz kuşkusuz. Böylesine önemli bir organizasyonun yarış direktörü olarak bir parçası olmak büyük bir gurur." yanıtını verdi.

"En iyi haftalık turlardan biri olacağız"

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yakın gelecekte bireysel veya takım zamana karşı etabı eklenme ihtimali sorulan Erçevik, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 1-2 yıl içinde bunun sözünü veremeyiz. Çünkü kolay bir operasyon değil bu. Zamana karşı yarışlarda çok farklı ekipmanlar kullanılıyor. Dolayısıyla bugünkü koşullarda bu takımlar için ekstra bir külfet. Çünkü coğrafi olarak Avrupa'ya biraz uzağız. Ulaşım açısından Avrupa'daki yarışlar gibi değil. Dolayısıyla takımlara çok cazip gelmeyecektir. Fakat sonraki yıllarda mümkün olabilir. Farklı çözümler yaratabiliriz bunun için."

53 yaşındaki eski bisikletçi, Cumhurbaşkanlığı Turu'nu en dipten alıp bu seviyeye getirdiklerini belirterek, "Yaptığımız iyi işler ortada. Geçtiğimiz yıl 2.1 kategorideydi, bu yıl Pro Serisi'ne yükseldik. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu çok kısa sürede tekrar Dünya Turu seviyesine gelecektir. Dünyanın en iyi haftalık turlarından biri haline getireceğiz. Bunun sözünü verebilirim. Bu konuda iddialıyız." dedi.

TUR 2024'te daha teknik etaplara geçiliyor

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) kalan kısmında sporseverleri keyifli etapların beklediğini dile getiren Erçevik, "Biraz daha monotonluktan çıkacak. Biraz daha kırsala girecek, daha teknik yollardan geçeceğiz. Görselliği gerçekten çok daha harika olacak. İşin içine iniş çıkışlar, virajlar girince sadece izleyenlere değil sporculara, takımlara da keyif verecek." yorumunu yaptı.

Erçevik, TUR 2024'ün zorluk seviyesi en yüksek tırmanışının bulunduğu 6. etaba ilişkin "Kraliçe etap olarak adlandırdığımız 6.etap, zirve finişiyle Manisa'daki Spil Dağı'nda bitiyor. Genel klasmanı belli edecek etaplardan en önemlisi. Ama tabii sürprizler de olabiliyor. Zirve finişinden sonra farklı senaryolar olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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