Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koordinasyon toplantısı İzmir'de yapıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koordinasyon toplantısı İzmir'de yapıldı

29.03.2022 14:08
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koordinasyon toplantısı İzmir'de yapıldı

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki (Tour of Türkiye) İzmir etapları için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki (Tour of Türkiye) İzmir etapları için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koordinasyon toplantısının Turkcell Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde düzenlendiği belirtildi.

İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda Türkiye Bisiklet Turu Organizasyonu Projeler Genel Koordinatörü Pınar Akpınar Avşar'ın bir sunum gerçekleştirdiği bildirildi. Toplantıya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin yanı sıra bürokratlar ile ilgili belediyelerden yetkililerin katıldığı kaydedildi.

10-17 Nisan'da gerçekleştirilecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, İzmir'de 11 Nisan'da Selçuk- Alaçatı, 12 Nisan'da Çeşme- Karşıyaka ve 13 Nisan'da da Konak- Manisa etapları koşulacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koordinasyon toplantısı İzmir'de yapıldı - Son Dakika


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