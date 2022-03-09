Cumhuriyet Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhuriyet Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye üçüncüsü oldu

09.03.2022 00:57
Cumhuriyet Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye üçüncüsü oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Güreş Takımı, 2-6 Mart tarihleri arasına Ankara'da yapılan Türkiye Üniversitelerarası Üniversiteler Spor Ligi Güreş Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Güreş Takımı, 2-6 Mart tarihleri arasına Ankara'da yapılan Türkiye Üniversitelerarası Üniversiteler Spor Ligi Güreş Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Ankara Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası'na toplam 41 üniversite katılırken, SCÜ Güreş Takımı, şampiyonada 1 ikincilik, 1 üçüncülük ve 4'de beşincilik elde etti.

Öğrencilerden Muhammet Halit Özmuş 74 kg'da ikinci olurken, 79 kg'da Coşkun Keleş üçüncü oldu. Beşinciliği elde eden öğrenciler Muhammet Kömürcü 57 kg'da, Yusuf Toktaev 61 kg'da, Enes Namık Uçan 70 kg'da ve Batuhan Demirbaş 97 kg'da dereceye giren güreşçiler arasında yer aldılar. Takım sıralamasında SCÜ, Güreş Şampiyonası'nı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. - SİVAS

YORUMLAR
500
SCÜ Türkiye güreş şampiyonasında 3. oldu SCÜ Türkiye güreş şampiyonasında 3. oldu ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Mart 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Mart 2022

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Ankara, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cumhuriyet Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 01:06:52. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement