Cumhuriyetin 101. Yılı İçin 101 Dağcı Aladağlar Zirvesi'ne Çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cumhuriyetin 101. Yılı İçin 101 Dağcı Aladağlar Zirvesi'ne Çıkacak

Cumhuriyetin 101. Yılı İçin 101 Dağcı Aladağlar Zirvesi\'ne Çıkacak

Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, 101 lisanslı dağcı 26-27 Ekim 2024 tarihleri arasında Aladağlar Emler Zirvesi'ne tırmanacak. Etkinlik, ulusal ve uluslararası sporcuların katılımıyla gerçekleşecek.

30.09.2024 13:42  Güncelleme: 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde 101 lisanslı dağcı Aladağlar Emler Zirvesi'ne çıkacak.

Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek etkinliğe ulusal ve uluslararası sporcular katılacak. Etkinliğe katılmak isteyen lisanslı sporcular, 18 Ekim 2024 Cuma saat 18: 00'a kadar kayıt yaptırabilecek. Sağlık şartlarına ve organizasyon ekibinin aldığı önlemlere ilişkin özel bilgilendirme faaliyetinin etkinlik öncesi yapılacağı ifade edilirken katılımcıların gelişinden önce ek sağlık kontrolleri veya şartlarının talep edilebileceği belirtildi. Katılımcıların malzemelerini kendilerinin temin edeceği etkinlik 26 Ekim 2024 Cumartesi günü başlayacak 27 Ekim 2024 Pazar günü sona erecek. Faaliyete katılacak katılımcılar için talimatlar ise şu şekilde;

Niğde Valiliği'nin yayınladığı Doğa Sporları, Doğa Turizmi ve Doğada Yapılan Yarış Organizasyonlarının Güvenli Hale Getirilmesiyle İlgili yayınladığı Genel Emre uyularak yapılacak. Organizasyon ekibi tarafından katılımcılara EBS, sosyal medya profilleri, basın bültenleri vb. aracılığıyla talimatlar iletilecek. Faaliyete katılacak kişiler lisansını, kimlik kartını, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek zorunda olacak. Lisanslar ise 2024 vizeli olacaktır. Katılımcılar, organizatörler tarafından belirtilen özel şartları ve bunları yerine getirme taahhüdünü kabul etmiş olacaklar.

Programda; 26 Ekim 2024 Cumartesi saat 11.30'da Valilik Binası önünde toplanacak olan katılımcılar saat 12.00'da Cumhuriyet Meydanındaki bayrak törenine katılacak. Saat 12: 15'de Aladağlar'a hareket edecek dağcılar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezindeki öğle yemeğinin ardından Sokulupınar Kamp alanına hareket edecek. 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 04: 00'da ise zirveye hareket edilecek. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde Belediyesi, Niğde Valiliği, Yerel Haberler, Etkinlikler, Aladağlar, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhuriyetin 101. Yılı İçin 101 Dağcı Aladağlar Zirvesi'ne Çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Mansur Yavaş’ın “adaylık“ çıkışına Özel’den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 21:04:46. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhuriyetin 101. Yılı İçin 101 Dağcı Aladağlar Zirvesi'ne Çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement