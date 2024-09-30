Cumhuriyetin 101. Yılı İçin 101 Dağcı Aladağlar Zirvesi\'ne Çıkacak

Spor

Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde 101 lisanslı dağcı Aladağlar Emler Zirvesi'ne çıkacak.

Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek etkinliğe ulusal ve uluslararası sporcular katılacak. Etkinliğe katılmak isteyen lisanslı sporcular, 18 Ekim 2024 Cuma saat 18: 00'a kadar kayıt yaptırabilecek. Sağlık şartlarına ve organizasyon ekibinin aldığı önlemlere ilişkin özel bilgilendirme faaliyetinin etkinlik öncesi yapılacağı ifade edilirken katılımcıların gelişinden önce ek sağlık kontrolleri veya şartlarının talep edilebileceği belirtildi. Katılımcıların malzemelerini kendilerinin temin edeceği etkinlik 26 Ekim 2024 Cumartesi günü başlayacak 27 Ekim 2024 Pazar günü sona erecek. Faaliyete katılacak katılımcılar için talimatlar ise şu şekilde;

Niğde Valiliği'nin yayınladığı Doğa Sporları, Doğa Turizmi ve Doğada Yapılan Yarış Organizasyonlarının Güvenli Hale Getirilmesiyle İlgili yayınladığı Genel Emre uyularak yapılacak. Organizasyon ekibi tarafından katılımcılara EBS, sosyal medya profilleri, basın bültenleri vb. aracılığıyla talimatlar iletilecek. Faaliyete katılacak kişiler lisansını, kimlik kartını, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek zorunda olacak. Lisanslar ise 2024 vizeli olacaktır. Katılımcılar, organizatörler tarafından belirtilen özel şartları ve bunları yerine getirme taahhüdünü kabul etmiş olacaklar.

Programda; 26 Ekim 2024 Cumartesi saat 11.30'da Valilik Binası önünde toplanacak olan katılımcılar saat 12.00'da Cumhuriyet Meydanındaki bayrak törenine katılacak. Saat 12: 15'de Aladağlar'a hareket edecek dağcılar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezindeki öğle yemeğinin ardından Sokulupınar Kamp alanına hareket edecek. 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 04: 00'da ise zirveye hareket edilecek. - NİĞDE