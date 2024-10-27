Cumhuriyetin 101. Yılı İçin Yüzme Yarışması Düzenlendi

Spor

Arnavutköy'de Cumhuriyetin 101. yılına özel düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışması'nda, genç sporcular yeteneklerini sergileyerek unutulmaz bir Cumhuriyet coşkusu yaşadı.

Cumhuriyetin 101. yılına özel olarak Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışması, Hadımköy Kapalı Yüzme Havuzu'nda coşkuyla gerçekleşti. Belediye yüzme kurslarına katılan genç yüzücüler, yeteneklerini sergileme fırsatı bulmanın yanı sıra, Cumhuriyet Bayramı'nın heyecanını yaşadı. Yarışmada, Arnavutköy Belediyesi yüzme kurslarından çocuklar bir araya gelirken, genç yüzücüler serbest, sırt üstü ve kurbağalama gibi farklı stillerde yarışarak hem eğlendi hem de yeteneklerini ortaya koydu. Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı etkinlikte, çocukların kıyasıya mücadelesi seyirciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

"Buraya yarışma için geldim ve iki madalya kazandım"

Yarışmada başarı gösteren sporculara ödüllerini Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Demirhan takdim etti. Dereceye giren sporculardan Zeynep Önazan, "Arnavutköy Yüzme Havuzu'ndan buraya yarışma için geldim ve iki madalya kazandım. Bugün Cumhuriyet Bayramı için yüzdük. Başkanımız Mustafa Candaroğlu'na, bizlere bu tür organizasyonlar düzenlediği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yarışmacılardan Muhammet Hüseyin Özdemir ise, "29 Ekim Yüzme Yarışması'na katıldım. Hocalarıma ve bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"Oğlum 6 yaş kategorisinde birinci oldu"

Velilerden Sultan Tura da, "Oğlum 6 yaş kategorisinde birinci oldu, çok heyecanlıyım. Başkanımız Mustafa Candaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür organizasyonların devamı gelir ve yeni nesillerimiz yüzme gibi sporlarla hayatını sürdürür" diyerek paylaştı.

Yarışmada, Arnavutköy'ün genç sporcuları, Cumhuriyet Bayramı'nın ruhunu yansıtarak yeteneklerini sergiledi ve unutulmaz bir gün yaşadı. - İSTANBUL