Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu

Türk futbolunun efsane hakemi Cüneyt Çakır büyük bir sürprize imza attı. FIFA kokartlı eski hakem, Gürcistan Futbol Federasyonu tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

FEDERASYON RESMEN AÇIKLADI

Federasyondan yapılan açıklamada, "Eski FIFA (2006-2022) ve UEFA (2010-2022) hakemi Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu'nun hakem departmanının başına geçecek. Deneyimli hakem bugün SFF Genel Sekreteri tarafından Crystalbeth Ulusal Ligi ve Crystalbeth Ulusal Ligi 2 hakemleriyle yapılan bir toplantıda tanıtıldı." ifadeleri kullanıldı.

2 FARKLI DÜNYA KUPASI'NDA DÜDÜK ÇALDI

Cüneyt Çakır, 2006'da FIFA kokartı alırken, Haziran 2011'de ise UEFA tarafından UEFA Elit Hakem kategorisine yükseltilmişti. Çakır, 2014 ve 2018 Dünya Kupası maçlarında da görev yapmıştı.