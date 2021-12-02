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Curling milli takımı sporcuları Atatürk Üniversitesinde - Son Dakika

Curling milli takımı sporcuları Atatürk Üniversitesinde

02.12.2021 13:13
Curling milli takımı sporcuları Atatürk Üniversitesinde

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin ve Avrupa Şampiyonalarında başarı elde eden Kadın ve Erkek Milli Takımlarının sporcularıyla bir araya geldi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin ve Avrupa Şampiyonalarında başarı elde eden Kadın ve Erkek Milli Takımlarının sporcularıyla bir araya geldi. Ziyarette Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı da yer aldı.

Norveç'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Klasmanında şampiyon olarak A Klasmanına yükselerek Dünya Şampiyonası elemelerine katılmaya hak kazanan Erkek Curling Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası A Klasmanını 7. sırada tamamlayarak Dünya Şampiyonasına doğrudan gitme hakkı kazanan Kadın Curling Milli Takımı sporcuları Rektör Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Birçok branşta olduğu gibi Curling milli takımının da çoğunluğunu Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türk Bayrağını göndere çekerek gurur kaynağı olan sporcuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik etti. Atatürk Üniversitesinin yer aldığı her kulvarda başarıyı hedeflediğini belirten Rektör Çomaklı, akademik çalışmaların yanında öğrencilerin toplumsal bilincini ve takım ruhunu artırmaya yönelik kültürel ve sportif çalışmalara da ağırlık verdiklerini, bunun sonucu olarak da öğrencilerin birçok açıdan kendisini geliştirmiş bireyler olarak üniversite eğitimlerini tamamladıklarını söyledi. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi ağırlıklı öğrencileri Curling Milli Takımlarında görmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu aktaran Çomaklı, önümüzdeki süreçte yer alacakları turnuvalarda tüm sporculara başarılar diledi.

Avrupa'nın En İyi 10 Takımı Arasında Yer Aldılar

Erkek Curling Milli Takımının Ocak ayı içerisinde Finlandiya'da yapılacak Dünya Şampiyonası Elemelerine katılarak Dünya şampiyonası kotası için yarışacağını ifade eden Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, ilk iki sırada yer almaları durumunda Amerika'da yapılacak Dünya Şampiyonasına katılma hakkı elde edeceklerini söyledi. Kadın Milli Takımının ise, 19- 27 Mart 2022 tarihleri arasında Kanada'da yapılacak Dünya Kadınlar Curling Şampiyonasına katılma hakkı kazanan milli takımın Hollanda'da 10 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan olimpiyat elemeleri için ara vermeden Erzurum'da kampa başlayacağını aktaran Başkan Şebin, 2022 Şubat ayında Çin'de yapılacak olan Kış Olimpiyat oyunlarına kota almak için hazırlanan kadın milli takım sporcuları ile karışık çiftlerin hazırlıklara devam ettiği bilgisini paylaştı. Rektör Çomaklı'nın spora ve sporcuya yönelik desteğinin kendilerine de güç verdiğini aktaran Prof. Dr. Şebin, Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında yer alan curling takımlarına yönelik gösterdiği yakın ilgiden ve misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür etti. - ERZURUM

Curling milli takımı sporcuları Atatürk Üniversitesinde

Atatürk Üniversitesi, Ömer Çomaklı, Curling, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Curling milli takımı sporcuları Atatürk Üniversitesinde - Son Dakika Spor


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