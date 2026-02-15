Curry'nin Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
Curry'nin Şampiyonluk Hedefi

15.02.2026 17:22
Stephen Curry, motivasyonunun NBA şampiyonluğu olduğunu ve takımının hedeflerini açıkladı.

NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, en büyük motivasyon kaynağının şampiyonluk hedefi olduğunu söyledi.

NBA All-Star 2026 Medya Günü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Curry, "Hala şampiyonluk peşindeyim. Motivasyonum bu. Her yıl sürekli favori bir takımda olmayacaksanız bile bence bu gerçekçi bir şey. Gerçekten bir çıkış yakalama şansımızın olması beni motive ediyor." ifadelerini kullandı.

NBA şampiyonluğunu kazanmak için çok çalıştığını belirten Curry, basketbolu çok sevdiğini dile getirdi.

Ligde olumlu ve olumsuz yönlerin olduğunu aktaran tecrübeli basketbolcu, şunları kaydetti:

"İşler gelişiyor, sorunlar ortaya çıkıyor ve herkes ligin tüm olumsuz yönlerine dikkati çekmek istiyor. Ancak rekabetin ne kadar harika olduğu konusundaki olumlu yönlere odaklanalım. En üstte normal sezon açısından sıralama ve pla-yoff mücadelesinin hala önemi var. Kaç maç oynadığımız konusunda konuşmalar olduğunu biliyorum. Muhtemelen dikkati daha çok oraya yoğunlaştırırdım. Ama genel olarak ligin ilgi, beceri seviyesi, küresel erişim ve tüm bunlar açısından harika bir yerde olduğunu unutmayalım."

"Mola süreleri eskisi kadar uzun değil"

Mola sürelerinin eskisi kadar uzun olmadığını vurgulayan Curry, maçlar arasındaki araların da eskisi kadar olmadığını fakat NBA yönetiminin süre sorununu çözmek için çok çalıştığını dile getirdi.

Stephen Curry, lige olan ilginin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu ama takım olarak istedikleri yerde bulunmadıklarını belirterek, "Yıla başlarken hedeflediğimiz yerde değiliz. Jimmy Butler'ın sakatlanması kötü bir darbe oldu çünkü gerçekten yükselişe geçmeye başlamıştık. Eğer sağlıklı olabilirsek, mart ve nisan aylarında kendimizi bir play-off serisine yerleştiririz. Olmazsa da bir şekilde bir play-off serisine gireriz. Hala tehlikeli bir takım olduğumuzu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

