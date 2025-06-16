Çuval çuval para verecekler! Al Hilal\'den Osimhen\'e yeni teklif

Kamil Toygar :

inşallah defolup gider Galatasaray taraftarıyım ama bu adamın Galatasaray ile gönül bağı falan olduğuna inanmıyorum sırf pazarlık kızıştırmak için süreye oynuyor, icardinin musleranın yaptığı fedarkarlığı yapmadı, buna bu kadar para vermek takım içindeki diğer oyuncularada haksızlık olur takım içi huzursuzluk çıkar o yüzden bence Galatasaray yönetimi teklifini düşürsün 10 milyon Euro ya gerekçe olara sen bizi oyalıuorsun transfer sezonunda iyi oyuncuları başka takımlara kaptırmak istemiyoruz o yüzden sen süreye oynadığın için sane transfer ettik bizden bu kadar biz kulüp olarak senin oyuncağın yada pazarlık oyununun piyonu olamayız demeli bence yeter baydı çünkü