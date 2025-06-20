Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in yeni takımı belli gibi. Tadic'in ülkesinde yayın yapan bir gazete, Tadic'in yeni durağını ve kazanacağı maaşı duyurdu.
Tadic'in ülkesi Sırbistan'da yayın yapan Sportske'nin aktardığı habere göre deneyimli ismin yeni durağı Olympiakos oluyor. Habere göre Olympiakos, yıllığı 4 milyon eurodan 2 senelik sözleşme teklifiyle Dusan Tadic'i ikna etti.
Tadic'e Suudi Arabistan'dan 2 teklif olsa da oyuncunun Avrupa'da kalmak istemesi nedeniyle Olympiakos'u tercih ettiği aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Çuvalla para kazanacak! İşte Dusan Tadic'in yeni takımı - Son Dakika
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