Dağ aslanı kurt kapanına düşerse... Nefes kesen mücadele hayran bıraktı - Son Dakika
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Dağ aslanı kurt kapanına düşerse... Nefes kesen mücadele hayran bıraktı

12.07.2022 12:35

Müthiş bir yaşam mücadelesi kayda alındı. Tek başına kurt kapanına düşen dağ aslanın verdiği mücadele nefes kesti. Aslan, yoğun çarpışmanın ardından koşmayı başardı ancak devamında aslanın kurtlara yem olup olmadığıysa bilinmiyor.

Doğanın en zeki hayvanlarından biri olarak görülen kurtlar ile aslanların karşı karşıya gelmesine pek rastlanmıyor. Ancak kurtlar ve bir aslan bu sefer karşı karşıya geldi. Mücadeleleri de nefes kesti.

KAPANA DÜŞTÜ

Hangi bölgede çekildiği belli olmayan görüntülerde dağ aslanının, kurt kapanına düştüğü görülüyor. Aslan, tek başına kurtlara karşı mücadele ediyor. Kurtlar ise aslanı yere sermek adına büyük mücadele veriyor.

KOŞMAYI BAŞARIYOR

Videonun devamı da nefes kesiyor. Aslan, başarılı mücadelesi sonucunda kurtlardan uzaklaşmayı başarıyor ancak kurtlar aradaki mesafeyi kısa sürede kapatarak aslana yetişiyorlar. Videonun devamında aslanın yem olup olmadığı ise bilinmiyor.

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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dağ aslanı kurt kapanına düşerse... Nefes kesen mücadele hayran bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dağ aslanı kurt kapanına düşerse... Nefes kesen mücadele hayran bıraktı - Son Dakika
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