Dağcı Mesut Akgün liderliğinde Eskişehir ve Konyalı dağcıların oluşturduğu ekip, Frig yürüyüş yolunun Afyonkarahisar ve Eskişehir illerini kapsayan bölümünde planladıkları rota başlangıcı olan Afyonkarahisar-Ayazini Avdalaz Kalesi'nden başladı.

Eskişehir ve Konya 'dan bir grup dağcı, "Gizemli Uygarlık Friglerin izinde" adlı yürüyüş etkinliği yaptı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Karahisar, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dağcılar, Friglerin izinden 95 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi - Son Dakika

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