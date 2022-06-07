Dağcılar, Friglerin izinden 95 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi - Son Dakika
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Dağcılar, Friglerin izinden 95 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi

07.06.2022 09:00
Dağcılar, Friglerin izinden 95 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi

Eskişehir ve Konya'dan bir grup dağcı, "Gizemli Uygarlık Friglerin izinde" adlı yürüyüş etkinliği yaptı.

Eskişehir ve Konya'dan bir grup dağcı, "Gizemli Uygarlık Friglerin izinde" adlı yürüyüş etkinliği yaptı.

Dağcı Mesut Akgün liderliğinde Eskişehir ve Konyalı dağcıların oluşturduğu ekip, Frig yürüyüş yolunun Afyonkarahisar ve Eskişehir illerini kapsayan bölümünde planladıkları rota başlangıcı olan Afyonkarahisar-Ayazini Avdalaz Kalesi'nden başladı.

Ekibin, 3 gün süren tarihi ve doğa güzelliklerini arasındaki toplam 95 kilometrelik yürüyüşü Eskişehir'deki Ariastis anıtı, Gerdekkaya kaya mezarları ve Doğanlı kaleye ulaşılmasıyla sona erdi.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Karahisar, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dağcılar, Friglerin izinden 95 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi - Son Dakika

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