Dağcılar, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Süphan Dağı'ndan Dönmek Zorunda Kaldı - Son Dakika
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Dağcılar, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Süphan Dağı'ndan Dönmek Zorunda Kaldı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 35 profesyonel dağcı, olumsuz hava şartları ve çığ riski nedeniyle Süphan Dağı'na zirve yapamadan 3 bin 250 rakımdan geri döndü. Dağcılar, 2025 yılı için planlanan kış tırmanışını gerçekleştirmek üzere bölgeye geldiler.

09.02.2025 12:08  Güncelleme: 12:13
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35 dağcı Süphan Dağı'na zirve yapamadan döndü

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir araya gelen 10'u kadın 35 profesyonel dağcı, olumsuz hava şartları ve çığ riski nedeniyle Süphan Dağı'na zirve yapamadan 3 bin 250 rakımdan geri dönmek zorunda kaldılar.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyetleri arasında yer alan Süphan Dağı'na kış tırmanışı yapmak isteyen 10'u kadın toplam 35 profesyonel dağcı, Adilcevaz'da eğitmen Hakkı Uğur rehberliğinde araçla Süphan Dağı eteğindeki Aydınlar beldesine geldiler. Aydınlar belediyesinin desteğiyle kapanan yolun açılmasıyla dağcılar 2317 rakımlı Kışkılı bölgesine ulaştı. Buradan da yürüyerek 2 bin 600 rakımlı At Yaylası'na geçen dağcılar, kamp kurarak geceyi burada geçirdi. Sabaha karşı Süphan Dağı'na zirve yapmak için yürüyüşe geçen dağcılar, olumsuz hava şartları nedeniyle 3 bin 250 rakımdan geri döndü.

Yeşil Bursa Dağcılık Kulübünden Kadir Soyaltın, muhtemel çığ tehlikesine karşı dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

İsmail Bakır isimli dağcı ise Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak 8-10 Şubat 2025'te Süphan Dağı'na tırmanış için geldiklerini ve kendilerine destek olan Aydınlar Belde Belediye Başkanına ve çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dağcılar, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Süphan Dağı'ndan Dönmek Zorunda Kaldı - Son Dakika

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