Dakar 2026\'da bronz kazanan Ayşe Zelal Işık için Kapaklı\'da meşaleli karşılama yapıldı

SENEGAL'in başkenti Dakar'da düzenlenen '2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda tekvando kızlar 63 kilo kategorisinde 3'üncü olarak bronz madalya kazanan Ayşe Zelal Işık (16), memleketi Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, meşaleler de yakılarak coşkuyla karşılandı.

Afrika kıtasında düzenlenen ilk olimpik spor organizasyonu olan 'Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda tekvando kızlar 63 kilo kategorisinde lise öğrencisi Ayşe Zelal Işık, olimpiyat 3'üncüsü olarak bronz madalya kazandı. Işık, olimpiyatların ardından geldiği Türkiye'de, memleketi Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde törenle karşılandı. Meşalelerin yakıldığı karşılamada, davul zurnalarla marşlar çalındı.

'GENÇLERİMİZE İLHAM OLDU'

Kapaklı Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Bütün, konuşmasında, Ayşe Zelal Işık'ın başarısının yalnızca kendisi ve ailesi için değil, tüm Kapaklı için gurur kaynağı olduğunu söyleyerek, "Ayşe kardeşimiz Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları'nda tekvando 63 kiloda üçüncü olarak hepimizi, ülkemizi ve ilçemizi gururlandırdı. Çok seveni varmış ki, yağmur demeden burada toplandık. Bu madalya sadece bir başarı değil. Bunun arkasında azim, kararlılık ve sorumluluk var. Bu madalya yalnızca kardeşimizin kazandığı bir madalya değil, Kapaklı'daki birçok gencimizin hayallerine ilham olmuştur. Ayşe kardeşimize gençlerimize ilham olduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM'

Gördüğü ilgi nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen Ayşe Zelal Işık, "Beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Babama ve Erdal hocama teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bu başarı gelmezdi. Dualarını eksik etmeyen anneme ve aileme teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Işık'ın babası Selim Işık, kızının küçük yaşlardan itibaren büyük emek verdiğini anlatarak, "Spor salonunda tekme yiyordu. Bir gün burnuna darbe aldı ve bana, 'Dayak yiyorum' dedi. Ben de kendisine 'Bir gün bu salonun en iyisi olacaksın. Ülkenin de dünyanın da en iyisi olacaksın' dedim. Bugün hayallerini gerçekleştirdiği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'2023'TE BAŞLADIĞIMIZ YOLCULUK OLİMPİYAT MADALYASIYLA TAÇLANDI'

Antrenör Erdal Duman da "Ayşe ile 2023 yılında yollarımız kesiştiğinde bir araya geldik. Çalışarak büyük başarılar elde edebileceğimizi, birbirimize inanarak, güvenerek ve planlı, programlı, düzenli antrenmanlar yaparak hedefimize ulaşabileceğimizi biliyorduk. İnandıktan sonra başarabileceğimizden emindik. 2023 yılında başladığımız çalışmaların ardından 1 yıl sonra 'Türkiye Şampiyonası'na katıldık ve Türkiye 6'ncısı olduk. 2025 yılında Türkiye 3'üncülüğünü elde ettik. Başarılarımız devam etti. 2026 yılında 'Türkiye Şampiyonası'nda finale yükseldik ancak finalde kaybettik. Buna rağmen inancımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Olimpiyatlara gideceğimizi biliyorduk. Azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ettik. Olimpiyat seçmelerini kazanarak ülkemizi olimpiyatlarda temsil etme hakkı elde ettik. Bu çocuğumuz 1 yıldır ailesinden, hocalarından ve arkadaşlarından uzak. Ankara'da, otellerde, yurtlarda ve kamplarda kalarak çok büyük bir karakter ortaya koydu. Bugün ülkemize, Trakya'ya ve Marmara Bölgesi'ne olimpiyat madalyası kazandıran sporcu olmanın gururunu bize yaşattı" diye konuştu.

Erdal Duman, hedeflerinin Brezilya'da düzenlenecek 'Okullar arası Dünya Şampiyonası', ardından da '2028 Olimpiyat Oyunları' olduğunu belirtti.