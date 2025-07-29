Dalışta Dünya İkincisi: Timur Alp Kuru

Tekirdağ'da 8 ay önce başladığı serbest dalışta dünya ikinciliği elde eden milli sporcu Timur Alp Kuru, gelecek yıl şampiyon olarak kürsüde yer almak için çalışıyor.

Çeşitli spor branşlarıyla ilgilenen 15 yaşındaki Kuru, 7 ay önce serbest dalışa geçmeye karar verdi.

Kuru, antrenör Sertan Aydın'la çalışmalara başladıktan sonra kendini geliştirerek Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

Nisan ayından düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç sporcu, ardında mayısta Yunanistan'da düzenlenen Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Milli sporcu, statik apnea (STA) disiplininde dünya ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonluk hedefiyle antrenmanlarını sürdüren Kuru, AA muhabirine, başarılarına yenilerini eklemek için çalıştığını söyledi.

Farklı branşlarla ilgilendikten sonra serbest dalışa geçtiğini aktaran Kuru, "7-8 aydır serbest dalış yapıyorum. Kısa sürede bu düzeye geldim. Babam aslında bana serbest dalışı önerdi. Sonra ben de sporu sevince ilerledim. Havuza geçtiğimiz zaman nefes tutmaya başladık. O zaman elbisesiz 3 dakika boyunca nefesimi tutmuştum. O zaman hocam beni fark etti." diye konuştu.

Kuru, her zaman daha iyi dereceler için çalıştığını, kürsüde olmanın kendisine gurur verdiğini dile getirdi.

Kısa sürede güzel dereceler kazandığını ifade eden Kuru, "İlk olarak Türkiye şampiyonu oldum. Ondan sonra dünya seçmelerinde ikinci oldum. Güzel bir histi. Ülkemi temsil etmek, ailemi gururlandırmak gayet güzel. Seneye yine katılmayı düşünüyorum. Seneye birinci olmak istiyorum." dedi.

Antrenör Sertan Aydın da her zaman kendisini geliştirmeye çalışan sporcusunun kısa sürede önemli başarılara imza attığını kaydetti.