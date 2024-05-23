Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'u mağlup ederek seride 1-0 öne geçti - Son Dakika
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Spor

Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'u mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves\'u mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

NBA Batı Konferansı final serisi ilk maçında Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 108-105'lik skorla yenerek seride 1-0 öne geçti. Luka Doncic'in 33 sayı, 8 asist performansıyla öne çıkan Dallas, galibiyeti elde etti.

23.05.2024 11:22
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NBA'de Batı Konferansı final serisi ilk maçında Dallas Mavericks Target Center'da karşı karşıya geldiği Minnesota Timberwolves'u 108-105'lik skorla yendi ve 1-0 öne geçti.

NBA'de heyecan konferans finalleri maçlarıyla devam ediyor. Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 108-105 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Dallas'ta Luka Doncic 33 sayı, 8 asist, Kyrie Irving 30 sayı, 5 ribaund ve P.J. Washington da 13 sayı, 7 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getirdi. Minnesota'da ise Jaden McDaniels 24 sayı, 4 ribaund, Anthony Edwards 19 sayı, 11 ribaund ve Karl-Anthony Towns da 16 sayı, 7 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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