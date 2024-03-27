Dallas Mavericks, Sacramento Kings'i mağlup ederek play-off iddiasını sürdürdü - Son Dakika
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Dallas Mavericks, Sacramento Kings'i mağlup ederek play-off iddiasını sürdürdü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Sacramento Kings'i 132-96 yenerek play-off iddiasını sürdürdü. Luka Doncic'in 28 sayı ve 11 ribaunt, P. J. Washington'ın ise 14 sayı ve 13 ribaunt ile yaptığı double-double performansıyla Mavericks, üst üste 5. galibiyetini aldı.

27.03.2024 10:23  Güncelleme: 10:25
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Sacramento Kings'i 132-96 yenerek play-off iddiasını sürdürdü.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Deplasmanda Kings'i mağlup eden Mavericks, üst üste 5, sezonun da 43. galibiyetini aldı.

Batı Konferansı'nda 6. sıraya yerleşen Mavericks'te Luka Doncic 28 sayı ve 11 ribaunt, P. J. Washington ise 14 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Kings'te De'Aaron Fox 18 sayı, 5 ribaunt ve 3 asist, Keegan Murray de 17 sayı ve 3 ribaunt ile mücadele etti.

Austin Reaves ve Antetokounmpo'dan "triple-double"

Batı Konferansı'nda play-in potasında yer alan Los Angeles Lakers, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 128-124 yenerek üst üste 4. kez kazandı.

Lakers'ta Anthony Davis 34 sayı ve 23 ribaunt, D'Angelo Russell 29 sayı ve 12 asistle "double-double", Austin Reaves ise 29 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı.

Bucks'ta 29 sayı, 21 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yapan Giannis Antetokounmpo ile 27 sayı, 5 ribaunt ve 8 asistle oynayan Damian Lillard mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Miami Heat- Golden State Warriors: 92-113

Milwaukee Bucks- Los Angeles Lakers: 124-128

New Orleans Pelicans- Oklahoma City Thunder: 112-119

Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 96-132

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dallas Mavericks, Sacramento Kings'i mağlup ederek play-off iddiasını sürdürdü - Son Dakika

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