Damla Köse'nin Olimpiyat Hazırlıkları için Seferberlik - Son Dakika
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Damla Köse'nin Olimpiyat Hazırlıkları için Seferberlik

Damla Köse\'nin Olimpiyat Hazırlıkları için Seferberlik
18.06.2026 13:03
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Erzurum Gençlik Spor Kulübü, milli atıcı Damla Köse'yi 2028 Olimpiyatları için destekliyor.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü, Havalı Silahlardaki Milli atıcısı Damla Köse'nin 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatlarına gitmesi için seferberlik ilan etti. Mavi-beyazlı kulüp Milli sporcuya adeta gözü gibi bakıyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, milli sporcuya moral aşılıyor.

Çakmur ve Dönmez en büyük destekçisi

Türkiye'nin atıcılık sporundaki milli gururu Damla Köse ise için kulübü Erzurum Gençlik Spor'da seferber oldu. Milli sporcunun 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatlarına katılabilmesi için her türlü desteği veriyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, milli sporcuya adeta gözü gibi bakıyor. Çakmur ve Dönmez, Damla Köse'ye her ortamda yoğun bir destek veriyor.

Erzurum Gençlik Spor'dan özel kıyafet

Aynı zamanda Erzurum Gençlik Spor Kulübü'nün başkanı olan Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, "Damla Köse, olimpiyat yolculuğuna en yakın sporcumuz. Damla gibi bir sporcuya sahip bir kulüp olduğumuz için gururluyuz. İnşallah Damla Köse, alacağı kota puanları ile 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılacak. Biz de Erzurum Gençlik Spor Kulübü olarak başarılı sporcumuz için seferber olduk. Onun daha çok moralli olması ve daha güvenli bir ortamda çalışıp şampiyonalara katılması için özel kıyafet alıyoruz" dedi.

İnşallah Damla surda bir delik açacak

Erzurum Gençlik Spor Kulübü olarak Damla Köse'nin olimpiyatlara katılabilmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten kulüp başkanı Erdoğan Dönmez, "Damla Köse bizim için çok önemli bir sporcu. Kişiliği duruşu ve başarısı için gençlerimize rol model olacak bir isim. İnşallah Burak Çağlar hocamız yönetiminde Olimpiyatlara katılacak. Damla'nın 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatlarına katılmasıyla adeta surda bir delik açacağız. Sonrası 2032 yaz olimpiyatları ve 2030'da Fransa'da yapılacak olan kış olimpiyatlarına katılacak sporcuları çıkarmak için çalışacağız. Damla Köse'nin 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılacağı konusunda inancımız ve güvenimiz tam. Damla'nın bu başarısı ile olimpiyatlara gitmesini bekliyoruz. İnşallah olimpiyatlara gidecek ve İnşallah oradan da madalya ile dönecek. Bu spor bir şanssız olursa bu kez yeni bir olimpiyatı kovalarız. Damla olimpiyatlara gitse de gitmese de bizim gözümüzde ve gönlümüzde hep aynı damla olacak. Adım kadar inanıyorum ki, biz Damla ile bu olimpiyat kotasını alacağız" dedi.

Çakmur psikolojik destekte sağlayacağız

Milli sporcuya şimdiden olimpiyat kota yarışmaları öncesinde başarı dileklerini ileten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Damla Köse'ye moral aşıladı. Çakmur, "Damla'nın olimpiyatlara gideceğine yürekten inanıyoruz. Kendisine bu süreçte gerekirse psikolojik destekte sağlayacağız. ETÜ Spor Kültür ve Sağlık Daire Başkanlığı yaptığım dönem de Damla Köse ile birlikte çalıştık. Öğrencimiz olarak üniversitemize önemli başarı ve dereceler kazandırdı. İnşallah, Erzurum Gençlik Spor Kulübü çatısı altında da 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatlarına katılarak orada madalya kovalayacak. Kendisine şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Erzurum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Damla Köse'nin Olimpiyat Hazırlıkları için Seferberlik - Son Dakika

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