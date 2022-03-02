Daniel Farke, Krasnodar'dan ayrıldı - Son Dakika
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Daniel Farke, Krasnodar'dan ayrıldı

02.03.2022 16:16
Daniel Farke, Krasnodar'dan ayrıldı

Rus ekibi Krasnodar; Teknik Direktör Daniel Farke ile yardımcıları Edmund Riemer, Chris Domogalla ve Christopher John'un karşılıklı anlaşarak kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Rus ekibi Krasnodar; Teknik Direktör Daniel Farke ile yardımcıları Edmund Riemer, Chris Domogalla ve Christopher John'un karşılıklı anlaşarak kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşananların ardından sporda da durumun etkileri devam ediyor. Rus takımı Krasnodar'da Teknik Direktör Daniel Farke ile yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Teknik Direktör Daniel Farke ve yardımcıları Edmund Riemer, Chris Domogalla ve Christopher John'un karşılıklı anlaşarak kulüpten ayrıldığı duyuruldu. - İSTANBUL

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Daniel Farke, Krasnodar, Rusya, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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