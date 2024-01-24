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Daniil Medvedev, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı - Son Dakika
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Daniil Medvedev, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

Avustralya Açık'ın tek erkekler çeyrek finalinde 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 9 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz'ı yenerek yarı finale çıktı. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün sabah seansındaki mücadelede, Medvedev 3-2'lik setlerle galip gelerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Alexander Zverev-Carlos Alcaraz maçının galibiyle karşılaşacak.

Daniil Medvedev, Avustralya Açık\'ta yarı finale çıktı
24.01.2024 - 10:33,
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler çeyrek finalinde 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 9 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz'ı yenerek yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün sabah seansındaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, 3 saat 59 dakika süren karşılaşmada Rus Daniil Medvedev, Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 7-6, 2-6, 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Medvedev, yarı finalde Alexander Zverev-Carlos Alcaraz maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Daniil Medvedev, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı - Son Dakika
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