Trabzonspor tribünlerinde maç izleyen kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı - Son Dakika
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Trabzonspor tribünlerinde maç izleyen kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı

25.08.2022 13:46

Danimarka'daki ilk maçta Kopenhag'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, dün Akyazı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılıp Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Trabzon tribünlerinde karşılaşmaya damga kadın taraftarın İspanyol model Desire Cordero olduğu belirlendi. 2016 yılında, Trabzonspor forması giyen Desire Cordero ile Cristiano Ronaldo'nun aşk haberleri çıkmıştı.

Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılma şansı kazanan Trabzonspor, Kopenhag ile eşleşirken, mücadelenin ilk ayağında deplasmanda çıktığı mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Trabzon tribünlerindeki gizemli güzel 'Desire Cordero' isimli bir model çıktı

İKİ TARAFTARIN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Binlerce taraftar Trabzon'daki dünkü rövanş maçı öncesi Akyazı Stadyumu'nu doldururken, tribünlerdeki bir taraftarın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Trabzon tribünlerindeki gizemli güzel 'Desire Cordero' isimli bir model çıktı

SOSYAL MEDYADA "KİM BU?" SORUSU SORULDU

Trabzonsporlu kadın taraftarın görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken adeta maçın önüne geçti. Bazı taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kim bu?" sorusunu sordu.

Trabzon tribünlerindeki gizemli güzel 'Desire Cordero' isimli bir model çıktı

ÜNLÜ MODEL ÇIKAN KADIN İLE İLGİLİ RONALDO DETAYI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Trabzonspor - Kopenhag maçını izleyen güzelin 'Desire Cordero' adlı model olduğu ortaya çıktı. Cordero, 2016 yılında Cristiano Ronaldo ile Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası ardından aşk dedikodularına karışmıştı.

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Son Dakika Spor Trabzonspor tribünlerinde maç izleyen kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor tribünlerinde maç izleyen kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı - Son Dakika
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