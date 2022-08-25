Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılma şansı kazanan Trabzonspor, Kopenhag ile eşleşirken, mücadelenin ilk ayağında deplasmanda çıktığı mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.
Binlerce taraftar Trabzon'daki dünkü rövanş maçı öncesi Akyazı Stadyumu'nu doldururken, tribünlerdeki bir taraftarın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Trabzonsporlu kadın taraftarın görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken adeta maçın önüne geçti. Bazı taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kim bu?" sorusunu sordu.
Trabzonspor - Kopenhag maçını izleyen güzelin 'Desire Cordero' adlı model olduğu ortaya çıktı. Cordero, 2016 yılında Cristiano Ronaldo ile Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası ardından aşk dedikodularına karışmıştı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor tribünlerinde maç izleyen kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı - Son Dakika