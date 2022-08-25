Trabzonspor tribünlerinde maç izleyen kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı

Kanlı bıçaklı olduğu babasının kaza yaptığını duyan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu

Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılma şansı kazanan Trabzonspor, Kopenhag ile eşleşirken, mücadelenin ilk ayağında deplasmanda çıktığı mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

İKİ TARAFTARIN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Binlerce taraftar Trabzon'daki dünkü rövanş maçı öncesi Akyazı Stadyumu'nu doldururken, tribünlerdeki bir taraftarın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA "KİM BU?" SORUSU SORULDU

Trabzonsporlu kadın taraftarın görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken adeta maçın önüne geçti. Bazı taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kim bu?" sorusunu sordu.

ÜNLÜ MODEL ÇIKAN KADIN İLE İLGİLİ RONALDO DETAYI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Trabzonspor - Kopenhag maçını izleyen güzelin 'Desire Cordero' adlı model olduğu ortaya çıktı. Cordero, 2016 yılında Cristiano Ronaldo ile Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası ardından aşk dedikodularına karışmıştı.