Danimarka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler hentbolda altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler hentbolda Danimarka, altın madalya kazandı.
Pierre Mauroy Stadı'ndaki erkekler hentbolun altın madalya mücadelesinde Almanya ve Danimarka karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Danimarka'nın 12-21 üstünlüğüyle sona erdi. Etkili oyununu ikinci devrede de sürdüren Danimarka, maçı 39-26 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.
Bronz madalyayı İspanya'nın elde ettiği organizasyonu Slovenya, 4'üncü tamamladı.
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