Dansçılar solo dünya şampiyonasına katılıyor - Son Dakika
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Spor

Dansçılar solo dünya şampiyonasına katılıyor

Dansçılar solo dünya şampiyonasına katılıyor

Türkiye'yi temsil eden genç dansçılar, Gürcistan'daki solo şampiyonada başarı hedefliyor.

16.05.2025 11:21
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Geçen yıl İspanya'da düzenlenen yarışmada takım halinde birincilik elde eden dansçılar, aynı başarıyı bireysel olarak da göstermek için Gürcistan'da yarışacak.

Dansa ailelerinin yönlendirmesiyle küçük yaşlarda başlayan Öykü Karakülah (16), Tülin Şahin (16) ve Azra İnamlık (15) Dünya Dans Sporları Federasyonu (WDSF) tarafından 17 Mayıs'ta Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenecek Solo Latin-Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Takım halinde İspanya'daki Gençler Dünya Koreografik Latin Şampiyonası'nda şampiyon olan dansçılar, bu kez solo olarak yeteneklerini sergileyecek.

Dansı tutkuyla yapan sporcular, bireysel olarak da "en iyi" olduklarını göstermeyi amaçlıyor.

"Arzumuz solo branşta da başarıya imza atmak"

Genç sporcuların antrenörü Arman Esen, AA muhabirine, gençler solo branşında ilk Dünya Şampiyonası'nın 2023 yılında düzenlendiğini söyledi.

Dansçıların Gürcistan'da Türkiye'yi temsil edeceğini ifade eden Esen, "Solo branşla ilgili Türkiye Şampiyonası'nda kürsüyü gören öğrencilerimiz temsil hakkı aldı. Dünyada bu branşta final gördük ama birincilik alamadık. Tecrübelerimizle her yıl o birinciliği yakalamak için çalışıyoruz. Koreografi branşında kulübümüz dünya birincisi ve ikincisi oldu. Bu yeni branşlara karşı adaptasyon zaman alıyor. Arzumuz solo branşta da böyle bir başarıya imza atmak." diye konuştu.

Azra İnamlık da küçük yaşta evde kendi başına dans ederken annesinin yönlendirmesiyle dans kursuna gitmeye başladığını anlatarak, "İspanya'da dünya şampiyonu olduk. Şimdi de aynısını soloda gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl da katılmıştım ama bu kadar büyük hedefim yoktu. O zaman takım da vardı şimdi sadece solo odaklıyız. Haftanın 6 günü en az 3 saat çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öykü Karakülah ise dans etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Dünya Şampiyonası'nın atmosferinin çok heyecan verici olduğunu vurgulayan Karakülah, "Seçilmiş kişilerin olduğu bir yarışma. Dünya ve Avrupa şampiyonalarını o yüzden çok seviyorum. Dans benim için kendimi özgür bırakabildiğim ve tamamen kendim gibi hissedebildiğim bir şey." şeklinde konuştu.

Tülin Şahin ise çok çalıştıklarını dile getirerek, "Bu yıl hırslandık. Hedeflerimiz var." dedi.

Aynı şampiyonada Azra İnamlık'ın kardeşi Sahra İnamlık ile Doğa Türkkal da yıldızlar 2 kategorisinde ilk defa yarışacaklar.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Tülin Şahin, Gürcistan, İspanya, Türkiye, Kültür, Sanat, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

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